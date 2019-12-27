Дочь Эминема Хейли Джейд отметила 24-летие в стиле диско

В минувшую среду, 25 декабря, дочь Эминема Хейли отметила 24-летие. На своей странице в Instagram, на которую подписано почти 2 миллиона человек, Хейли опубликовала серию красочных снимков в стиле 70-х. Тут смешалось все: и блестки, и четырехколесные ролики, и игровые автоматы, и много всего другого. На фотографиях Хейли Скотт позирует в двух разных комбинезонах: коротком блестящем и длинном в полоску с экстремальным декольте. Действо развернулось в ретро-закусочной и на роллердроме. На некоторых кадрах девушка позирует со своим другом в синем костюме и выразительными бакенбардами, и подписчики гадают, кто это — друг, парень или просто манекенщик.

Лучший способ отметить свои 24. У меня день рождения, поэтому публикую, что хочу,

— написала Хейли в соцсети.

Хейли Джейд Скотт — единственная биологическая дочь рэпера и Кимберли Энн Скотт. Девочка родилась 25 декабря 1995 года. С Ким Маршалл Брюс Мэтерс (настоящее имя артиста) познакомился еще в школе, когда ему было 15 лет, а ей — 13. Ради него Ким сбежала из дома, и в 1989-м они стали жить вместе, а поженились в 1999 году. Уже в 2001-м пара подала на развод, но в 2006-м снова расписалась. Однако повторный союз не продлился и года. В итоге Эминем и Ким договорились о совместной опеке над их дочерью. Спустя много лет в одном из своих альбомов рэпер попросил у дочки прощения за разводы и наркозависимость. А несколько лет назад Ким пыталась покончить с собой, но выжила. По ее словам, неоценимую помощь ей оказал как раз Эминем.

Хейли живет в Мичигане, она закончила Michigan State University. Сейчас девушка ведет далекий от шоу-бизнеса образ жизни и не обращает особого внимания на славу своего отца.

У рэпера также есть несколько приемных детей: он удочерил племянницу своей экс-супруги Алайну Скотт (мать девочки Доун Скотт погибла от передозировки 4 года назад) и Уитни Скотт, дочь его жены от второго брака с Эриком Хартерром. Еще Эминем является законным опекуном своего сводного брата Натана Кейна.

Эминем с дочерью Хейли

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