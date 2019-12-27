Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона

Американская певица Мадонна показала, как ее приемный сын, 14-летний Дэвид Банда исполняет песню Your Song из репертуара британского певца Элтона Джона, аккомпанируя себе на пианино. Видео Мадонна опубликовала в Instagram.
«Лучший подарок из тех, которые могла бы получить мать», – написала она.
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* ♥ * #davidbanda #family #holiday #music
Мадонна показывала, как танцуют все вместе ее темнокожие приемные дети.
У певицы есть еще трое приемных дочерей: семилетние Стелла и Эстер и 13-летняя Мерси Джеймс. Они все уроженцы африканского государства Малави.
Родные дети певицы – 23-летняя Лурдес и 19-летний Рокко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Американская певица Мадонна показала, как ее приемный сын, 14-летний Дэвид Банда исполняет песню Your Song из репертуара британского певца Элтона Джона, аккомпанируя себе на пианино. Видео Мадонна опубликовала в Instagram. «Лучший подарок из тех, которые могла бы получить мать», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram * ♥ * #davidbanda #family #holiday #music Публикация от Madonna (@madonna) 26 […]
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