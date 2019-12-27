Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона

Американская певица Мадонна показала, как ее приемный сын, 14-летний Дэвид Банда исполняет песню Your Song из репертуара британского певца Элтона Джона, аккомпанируя себе на пианино. Видео Мадонна опубликовала в Instagram.

«Лучший подарок из тех, которые могла бы получить мать», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

* ♥ * #davidbanda #family #holiday #music

Публикация от Madonna (@madonna) 26 Дек 2019 в 1:30 PST

Мадонна показывала, как танцуют все вместе ее темнокожие приемные дети.

У певицы есть еще трое приемных дочерей: семилетние Стелла и Эстер и 13-летняя Мерси Джеймс. Они все уроженцы африканского государства Малави.

Родные дети певицы – 23-летняя Лурдес и 19-летний Рокко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американская певица Мадонна показала, как ее приемный сын, 14-летний Дэвид Банда исполняет песню Your Song из репертуара британского певца Элтона Джона, аккомпанируя себе на пианино. Видео Мадонна опубликовала в Instagram. «Лучший подарок из тех, которые могла бы получить мать», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram * ♥ * #davidbanda #family #holiday #music Публикация от Madonna (@madonna) 26 […]