«Укртелеком» объявил об отключении параллельных телефонов с 1 января 2020 года

27.12.2019, 17:06, Новости дня

С 1 января 2020 года украинцы не будут получать услугу параллельного проводного телефона, вечернего телефона и телефона одностороннего действия. Об этом проинформировал сайт «Укртелекома».

«Укртелеком» прекращает предоставление устаревших услуг пользования параллельным телефонным аппаратом у разных абонентов, телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном. В дальнейшем услуги фиксированной телефонной связи будут предоставляться на условиях тарифного плана «Простой», – сказано в сообщении.

В компании отметили, что физлицам, которые пользуются основным параллельным телефоном «перевод телефонного номера пройдет без изменения номера».

«Абонентов (физических лиц), которые пользуются дополнительным параллельным телефонным аппаратом (у разных абонентов), телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном, дополнительно сообщено о замене номера телефона в счетах за телекоммуникационные услуги за ноябрь 2019 года», – объяснили в «Укртелекоме».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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