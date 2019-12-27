Скрывающую лицо сына Марка-Лионеля Викторию Лопыреву подписчики назвали «суеверной»

Отечественная фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева на странице в Instagram поделилась семейным фото, сделанным на фоне новогодней локации. Лицо 10-месячного сына Марка-Лионеля знаменитость снова скрыла, что многие подписчики называют чрезмерным суеверием.

На обнародованном снимке Виктория Лопырева запечатлена с законным супругом Игорем Булатовым, держащим на руках маленького Марка-Лионеля. Родители демонстрируют счастливые улыбки, а вот лицо мальчика поклонникам в очередной раз рассмотреть так и не удалось из-за «наложенного» на него специального фильтра, размывающего изображение. Часть фолловеров в комментариях отмечают, что не понимают подобного суеверия и рекомендуют модели вообще не показывать до определённого возраста малыша, если она опасается, к примеру, сглаза.



Виктория Лопырева не единственная знаменитость, не показывающая своего ребёнка. Многие также пытаются оградить малышей от чрезмерного внимания публики, поэтому несколько месяцев или лет вообще не сообщают о рождении детей либо же ограничиваются короткой информацией. Лопырева, к слову, «секретничает» не только относительно Марка-Лионеля. О браке с Игорем Булатовым она пояснила как о свершившемся факте, а до того тщательно избегала «неудобных вопросов» о свадьбе, информирует «ГлобалМСК».

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Последнее: Отечественная фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева на странице в Instagram поделилась семейным фото, сделанным на фоне новогодней локации. Лицо 10-месячного сына Марка-Лионеля знаменитость снова скрыла, что многие подписчики называют чрезмерным суеверием. На обнародованном снимке Виктория Лопырева запечатлена с законным супругом Игорем Булатовым, держащим на руках маленького Марка-Лионеля. Родители демонстрируют счастливые улыбки, а вот лицо мальчика […]