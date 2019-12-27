Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год

27.12.2019, 16:58, Новости дня

Главным достижением российской группировки войск в Сирии в 2019 году стало установление контроля над территориями в Заевфратье на северо-востоке страны, сообщил командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции «Источник мира», совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», – доложил Чайко на селекторном совещании Минобороны, передает РИА «Новости».

По его словам, эти действия позволили увеличить площадь подконтрольной правительству Сирии территории.

Во вторник сообщалось, что сирийские правительственные войска освободили от боевиков более 300 квадратных километров в южной части провинции Идлиб.



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Последнее: Главным достижением российской группировки войск в Сирии в 2019 году стало установление контроля над территориями в Заевфратье на северо-востоке страны, сообщил командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. «Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции «Источник мира», совместные российско-турецкие патрулирования, […]

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