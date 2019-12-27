⚡ В Казахстане разбился самолет с пассажирами: среди пострадавших – украинцы. Подробности

В Казахстане рано утром, 27 декабря, упал на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Он рухнул в районе жилого сектора.

Об этом сообщили в МВД Казахстана. Воздушный лайнер совершал рейс №Z2100 Алмата – Нурсултан

По предварительным данным, самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

В аэропорту вылета сообщили о том, что в катастрофе есть выжившие, как минимум 15 человек погибли, еще 35 пострадали, среди них шестеро детей. 22 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на бору было 5 членов экипажа и 95 пассажиров. Среди них двое украинцев.

«Врачи говорят, что состояние их тяжелое, но стабильное. Опасности для жизни нет. Врачи делают все возможное, чтобы им помочь. В понедельник будет заседать консилиум», – рассказали в посольстве.

В то же время, согласно официальным данным МВД Казахстана, в результате крушения самолета погибли 12 человек, пострадали 49.

Также в сети опубликовали аудиозапись переговоров диспетчеров с самолетом Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

28 декабря в Казахстане объявлен днем общенационального траура. Причиной крушения самолета в Алмате может быть техническая неисправность или же ошибка пилотов.

Разбившийся самолет Fokker-100 является самым массовым самолетом, производимым в Нидерландах. На сегодня в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 17 самолетов Fokker-100. Всего в этих катастрофах погибли 183 человека, без учета Казахстана.

Среди погибших и командир воздушного судна Марат Муратбаев.

В Мининдустрии Казахстана сообщили, что полеты лайнеров того типа, что упал в Алмате, приостановлены.

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