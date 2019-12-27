Фонд Катерины Тихоновой приобрел контрольный пакет акций компании «Иннотех

Фонд «Иннопрактика», который возглавляет дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова, приобрел контрольный пакет акций компании «Иннотех». Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на базу «Контур-фокус».
«Иннотех» занимается разработкой программного обеспечения. Компания была создана в сентябре 2019 года. 26 декабря «Иннопрактика» приобрела 51% акций, еще 49% принадлежат фирме «Веб-Мост», которая занимается разработкой электронного журнала для учета успеваемости школьников.
Ранее стало известно, что Тихонова вошла в состав Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта.
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