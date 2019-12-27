Фонд Катерины Тихоновой приобрел контрольный пакет акций компании «Иннотех

27.12.2019, 16:57, Новости дня

Фонд «Иннопрактика», который возглавляет дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова, приобрел контрольный пакет акций компании «Иннотех». Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на базу «Контур-фокус».

«Иннотех» занимается разработкой программного обеспечения. Компания была создана в сентябре 2019 года. 26 декабря «Иннопрактика» приобрела 51% акций, еще 49% принадлежат фирме «Веб-Мост», которая занимается разработкой электронного журнала для учета успеваемости школьников.

Ранее стало известно, что Тихонова вошла в состав Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта.



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