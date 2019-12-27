Альфа-банк объяснил сбои в работе большой нагрузкой в предновогодние дни

27.12.2019, 16:57, Новости дня

Клиенты Альфа-банка жалуются на невозможность расплатиться картами. В пресс-службе банка объясняют это тем, что система не справилась с нагрузкой, передает Forbes.

«Альфа-банк столкнулся с большой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни, нагрузка больше, чем мы ожидали», — заявили в пресс-службе.

Сейчас клиенты банка могут только заблокировать свои карты, другие услуги недоступны.

«Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим, — говорится в сообщении. — Пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета».



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