Альфа-банк объяснил сбои в работе большой нагрузкой в предновогодние дни

Клиенты Альфа-банка жалуются на невозможность расплатиться картами. В пресс-службе банка объясняют это тем, что система не справилась с нагрузкой, передает Forbes.
«Альфа-банк столкнулся с большой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни, нагрузка больше, чем мы ожидали», — заявили в пресс-службе.
Сейчас клиенты банка могут только заблокировать свои карты, другие услуги недоступны.
«Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим, — говорится в сообщении. — Пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета».
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