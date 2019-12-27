РПЦ прекратила общение с Александрийским патриархатом из-за признания поместной украинской церкви

Русская православная церковь прекращает всякое общение с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, который в ноябре признал автокефалию Православной церкови Украины. Такое решение 26 декабря принял синод РПЦ на своем заседании, говорится на сайте РПЦ.
На синоде постановили «выразить глубокую скорь» в связи с антиканоническими действиями патриарха Феодора и напомнить ему, что такое решение противоречит прежним заявлениям патриарха в поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата.
«Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним», – говорится в постановлении Синода РПЦ.
Там сообщили, что сохранят церковное общение со всеми архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию ПЦУ.
Синод РПЦ решил приостановить деятельность представительства Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского при патриархе Александрийском решено преобразовать в приход РПЦ в Каире.
Приходы РПЦ в Африке теперь будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и получат ставропигиальный статус – перейдут в прямое подчинение патриарха РПЦ Кирилла.
ПЦУ была создана в декабре 2018 года путем объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Украинская православная церковь Московского патриархата создание новой церкви не поддержала.
5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его в Стамбуле главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
8 ноября Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, которые признали автокефалию Православной церкви Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Русская православная церковь прекращает всякое общение с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II, который в ноябре признал автокефалию Православной церкови Украины. Такое решение 26 декабря принял синод РПЦ на своем заседании, говорится на сайте РПЦ. На синоде постановили «выразить глубокую скорь» в связи с антиканоническими действиями патриарха Феодора и напомнить ему, что такое решение противоречит […]
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