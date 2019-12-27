Путин и ас-Сиси обсудили восстановление авиасообщения РФ и Египта

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, главы государств обсудили восстановление полноформатного авиасообщения.
Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, сообщается на сайте Кремля.
В ходе беседы лидеры затронули некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа».
«Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве. Отмечена важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон», – говорится в сообщении.
Напомним, Египет продолжает поддерживать Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара, которая воюет с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. При этом Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее в 2019 году Египет анонсировал скорое возобновление авиасообщения с Россией.
Отмена авиасообщения была вызвана крушением российского самолета A321 на Синайском полуострове в 2015 году.
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Последнее: Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, главы государств обсудили восстановление полноформатного авиасообщения. Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, сообщается на сайте Кремля. В ходе беседы лидеры затронули некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта – строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа». «Подробно обсуждена […]
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