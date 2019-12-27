Мнение: Призыв в британскую армию, вьетнамский Тарзан и травля Джоан Роулинг

1. Грустно наблюдать, что стало с когда-то величайшей империей в истории человечества, на счету которой немало блистательных побед (пускай зачастую они и были достигнуты с помощью хитрости или денег). В наши дни в Армии Её Величества желающих служить крайне мало. Поэтому для пополнения нестройных рядов приходится идти на всевозможные рекламные ухищрения:

https://t.me/orda_mordora/3020

Вооруженные силы Великобритании решили использовать зад Ким Кардашьян в качестве инструмента привлечения молодёжи на службу. Смесь рекламных роликов и постеров должна появиться в январе.

Попытки говорить с подрастающим поколением ленивцев на одном языке королевские войска не оставляют с 2015 года, когда из-за падения численности военнослужащих были возобновлены рекламные кампании:

– вот первая попытка заманить смузиков при помощи VR-очков, в которых можно пострелять из автомата и погонять на танке;

– годом позже решили применить реверсивную психологию, предлагая «не идти в армию и не стремиться стать лучше»;

– в том же 2016-ом число военнослужащих впервые за 200 лет упало ниже отметки в 80 000 бойцов. Пополнить ряды попробовали старым добрым «приведи друга» за сто фунтов в виде магазинных ваучеров.

Для сравнения – в России молодые люди добровольно отказываются от отсрочки, лишь бы пойти служить (недавно право на такой отказ закрепили официально):

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20199302050-yDnJM.html

2. «Лента.ру» пишет об истории «вьетнамского Тарзана» – молодого человека, который 41 год провёл скрываясь в лесу вместе с отцом, после того как во время американской агрессии их деревню разбомбили и отец унёс двухлетнего сына в джунгли:

https://lenta.ru/articles/2019/12/25/tarzan/

Бомбили Вьетнам настолько щедро, что беглецы-отшельники даже научились делать кухонную утварь из фрагментов бомб. В итоге, когда родитель постарел, родственники всё-таки нашли «последних жертв войны» и уговорили их выйти из леса.

История вроде бы закончилась хорошо, но в ней упущен один момент: что мешает этим людям, равно как и миллионам других вьетнамцев, потребовать компенсации от Соединённых Штатов за американские военные преступления?

Пока, насколько удалось с ходу разобраться, Вьетнам собирается сделать только одно: предъявить даже не США, а конкретно компании «Монсанто» счёт за использование «Агента Оранж» – токсичного вещества, которым американцы опыляли джунгли для опадения там листвы, чтобы было проще искать и бомбить вьетнамских партизан:

https://rg.ru/2018/08/27/vetnam-nameren-vzyskat-u-kompanii-ssha-kompensaciiu-zhertvam-agenta-oranzh.html

Это решение было принято в Ханое после создания соответствующего прецедента в Соединённых Штатах. В начале августа [2018 года] суд Калифорнии обязал Monsanto выплатить астрономическую сумму в 289 миллионов долларов садовнику, который в своем иске утверждал, что заразился раком, проработав длительное время с гербицидами, произведенными этой корпорацией.

«Вердикт служит юридическим прецедентом, который опровергает предыдущие утверждения о том, что гербициды, производимые Monsanto и другими химическими корпорациями в США и предоставленные Пентагону во время войны, безвредны», — заявил представитель МИД Вьетнама Нгуен Фуон Тра.

Между 1961 и 1971 годами США распылили около 55 миллионов литров «Агента Оранж».

3. «Их нравы». Виктор Мараховский рассказывает о скандале, в который оказалась вовлечена величайшая авторка современности:

https://ria.ru/20191221/1562651547.html

Британскую писательницу Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, правозащитные организации и активисты обвиняют в ненависти и расизме.

Суть дела: Роулинг попалась на глаза новость об исследовательнице, уволенной из благотворительной организации за серию твитов. В твитах исследовательница утверждала, что «трансгендерные люди не могут изменить свой биологический пол».

Маленькое отступление. Вообще-то биологический пол — в прямом смысле слова — изменить действительно нельзя. Можно только лишить гражданина или гражданку половых признаков, провести его через серию операций по внешней имитации противоположного пола и всю оставшуюся жизнь накачивать соответствующими дозами препаратов. Получается мужчина или женщина в гражданском и социальном смысле <…>, но, конечно, не в биологическом. <…>

Но вернемся к Роулинг. Она откомментировала в своем твиттере эту новость так: «Одевайтесь как хотите, пожалуйста. Зовите себя как угодно. Спите с любым согласным на это взрослым. Живите на всю катушку в мире и безопасности. Но выгонять женщин с работы за то, что они говорят, что пол — это реальность?»

Твит сдетонировал.

Оперативно отреагировала крупнейшая в США организация по защите секс-меньшинств Human Rights Campaign, сообщившая, что «Трансженщины — женщины, трансмужчины — мужчины, небинары — небинары. Копию направляем Роулинг». Президент HRC Альфонсо Дэвид был категоричней: «Роулинг пропагандирует вредоносный фундаментализм, угрожающий всему ЛГБТК-сообществу, особенно трансгендерной молодежи. Она должна извиниться».

Потому что отказ признать трансженщин настоящими женщинами — это нож в спину не только здоровенным плечистым атлетам, идентифицировавшим себя как дамы и уделывающим настоящих дам на велотреках и рингах. Это вообще нарушение новой догмы о том, что «пол — это социальный конструкт» и можно быть полноценной женщиной, даже обладая всем набором мужских признаков (не спрашивайте, как это. Так считается).

Кстати, прицепом к тысячам проклятий и обвинений в адрес мамы Гарри Поттера приехали также и обвинения в расизме и антисемитизме. Расизм — это домовой эльф Добби, «благодарный раб». А антисемитизм — это уродливые крючконосые гоблины-казначеи, хранящие злато в банке «Гринготтс».

Самый неприятный и смешной момент для госпожи Роулинг состоит в следующем:

Так-то она считается в западном мире радикальной феминисткой и борцом за меньшинства. Она сделала для легитимизации ЛГБТ-дискурса и меньшинств, может быть, больше, чем кто бы то ни было.

Это ведь она в свое время задним числом объявила доброго профессора Дамблдора голубым, а девочку Гермиону, также задним числом, перекрасила в чёрный. Она долгое время считалась верной соратницей прогрессивности.

Но теперь что-то пошло не так. Пятидесятичетырехлетняя писательница остановилась перед покорением очередной вершины социальной справедливости и равенства — и её немедленно начали нагибать те, за кого она столько лет впрягалась.

Источник: Место для дискуссий

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