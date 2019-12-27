Тодоренко снялась в купальнике с сыном на руках

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото с годовалым сыном Майклом.

«Откуда берется эта сумасшедшая любовь? Со мной и Владом Топаловым в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Я из тех девушек, которые любят экстрим, любят рисковать жизнью, покорять горы и опускаться на дно океана так глубоко, где мало кто бывал, люблю работать сутками напролет: сегодня снимать рекламную кампанию в Италии, а через 12 часов уже быть на Бали и ловить волну. Как впихнуть в такую жизнь ребенка? Как? Я очень боялась, что перестану быть активной… Но, проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#love Откуда берётся эта сумасшедшая любовь????????? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Я из тех девушек , которые любят экстрим, любят рисковать жизнью, покорять горы * и опускаться на дно океана так глубоко, где мало кто бывал, люблю работать сутками напролёт: сегодня снимать рекламную кампанию в Италии, а через 12 часов уже быть на Балиии ловить волну * ‍ * . Как впихнуть * в такую жизнь ребёнка ??? Кааак? Я очень боялась , что перестану быть активной , что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой , которая приносит доход, боялась, что придётся надолго оставлять малыша на бабушек, Нянь и тд, НО!!!!!!!! Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно) , успели «потягать тигра за хвост» на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Чёрное море * , Персидский залив и поплавали в Индийском океане… и ещё много всегоооооо. Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них! #регинатодоренко #bali Купальник — @calzedonia

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 26 Дек 2019 в 11:12 PST

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Предстоящие манёвры «Защитник Европы — 2020» станут крупнейшей за последние 25 лет переброской войск США на европейский континент, пишет Junge Welt. Официально это учения американских войск, по факту же страны — члены НАТО просто «отрепетируют наступление на случай войны с Россией», считает немецкое издание. Reuters Стартующие в начале следующего года военные учения «Защитник Европы — […]