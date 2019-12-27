Администрация ростовского СИЗО-1 систематически нарушает права крымских татар — Денисова

Администрация СИЗО-1 в российском Ростове-на-Дону систематически нарушает права находящихся там крымских татар. Об этом 27 декабря в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Администрация… СИЗО-1 ГУФСИН (Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. – «ГОРДОН») России по Ростову-на-Дону, где содержатся незаконно осужденные крымские татары Тимур Ибрагимов и Сервер Зекирьяев, систематически нарушает их права», – написала она.

Украинский омбудсмен объяснила, что у Ибрагимова нет одного глаза, а Зекирьяев страдает хроническим остеохондрозом, радикулитом, почечной недостаточностью, гипертонией, а также «жалуется на воспаление лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах».

«Однако администрация пенитенциарного учреждения в нарушение международных стандартов содержания лиц под стражей не предоставляет нашим согражданам необходимой медицинской помощи. Кроме того, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о предоставлении соответствующей медицинской помощи Тимуру Ибрагимову и Серверу Зекирьяеву», – отметила Денисова.

По ее словам, она в неотложном порядке обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой «срочно принять меры по проведению полного медицинского обследования, по результатам которого обеспечить предоставление необходимого лечения».

❗️❗️❗️Адміністрація пенітенціарної установи ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по г. Ростов-на-Дону, де утримуються незаконно… Posted by Людмила Денісова on Reede, 27. detsember 2019

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Ибрагимова и Зекирьяева этапировали из оккупированного Крыма в Россию в сентябре. Они были арестованы в мае 2018 года. Ранее ФСБ заявляла о пресечении деятельности бахчисарайской ячейки «Хизб ут-Тахрир» – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, в рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» легальная.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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