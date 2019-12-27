Кабмин снял ограничения на сроки подачи заявки на субсидии

Кабинет министров Украины отменил ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. Об этом в своем Telegram-канале 27 декабря сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги», – написал он.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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