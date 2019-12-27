Под Белгородом для ремонта детсада искали подрядчика с опытом работы с ядерным топливом

В администрации Красногвардейского района Белгородской области объяснили появление на сайте госзакупок в тендере на проведение капительного ремонта детского сада требования о наличии опыта работы с ядерным топливом.
«Некорректные данные в требованиях, предъявляемых к будущему подрядчику в рамках торгов по капитальному ремонту детского сада в селе Палатово Красногвардейского района, появились ввиду ошибки, допущенной специалистом при выборе классификатора, а также ненадлежащего контроля со стороны работников отдела муниципального заказа», – сообщили в администрации, передает издание «Подъем».
Издание отмечает, что в формулировке говорилось о «наличии опыта исполнения контрактов на выполнение работ по обращению с ядерными материалами, отработавшим ядерным топливом, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами».
В администрации района уточнили, что ошибку уже исправили и сейчас решают вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных.
Ранее директор другого детсада объяснил появление ссылки на сайт проституток на портале учреждения.
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