Мнение: Мистерия…

В прошлую субботу, 21 декабря занесло в подмосковный Чехов, на завод энергетического машиностроения, в корпусах которого был представлен site-specific спектакль в трёх действиях «Мистерия Высокого Давления».

Живьем все, конечно, выглядело куда круче…

А это уже я наснимал…

А еще собравшимся показали трейлер художественного фильма-сериала, к съемкам которого приступил Александр Лебедев…

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Предстоящие манёвры «Защитник Европы — 2020» станут крупнейшей за последние 25 лет переброской войск США на европейский континент, пишет Junge Welt. Официально это учения американских войск, по факту же страны — члены НАТО просто «отрепетируют наступление на случай войны с Россией», считает немецкое издание. Reuters Стартующие в начале следующего года военные учения «Защитник Европы — […]