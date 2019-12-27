Мнение: Мистерия…

В прошлую субботу, 21 декабря занесло в подмосковный Чехов, на завод энергетического машиностроения, в корпусах которого был представлен site-specific спектакль в трёх действиях «Мистерия Высокого Давления».
Живьем все, конечно, выглядело куда круче…
А это уже я наснимал…
А еще собравшимся показали трейлер художественного фильма-сериала, к съемкам которого приступил Александр Лебедев…
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Предстоящие манёвры «Защитник Европы — 2020» станут крупнейшей за последние 25 лет переброской войск США на европейский континент, пишет Junge Welt. Официально это учения американских войск, по факту же страны — члены НАТО просто «отрепетируют наступление на случай войны с Россией», считает немецкое издание. Reuters Стартующие в начале следующего года военные учения «Защитник Европы — […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Бишкеке прошла акция против коррупции по следам расследования о Матраимове и Саймаити / 25 ноября
- Путин и Зеленский проводят первую двустороннюю встречу / 9 декабря
- Назначена дата прощания с Галиной Волчек / 26 декабря
- Первый самолет на электричестве совершил полет в Канаде / 11 декабря
- Путин запретил снижать планку целевых показателей по нацпроектам / 25 декабря
- Глава МИД ФРГ заявил о праве ЕС определять энергетическую политику без участия США / 12 декабря
- Лещенко: Король контрабанды Альперин задержан НАБУ / 27 ноября
- В Сети появилась игра об избиении протестующих в Гонконге / 10 декабря