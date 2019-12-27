Мнение: Мистерия…

27.12.2019, 16:35, Разное

В прошлую субботу, 21 декабря занесло в подмосковный Чехов, на завод энергетического машиностроения, в корпусах которого был представлен site-specific спектакль в трёх действиях «Мистерия Высокого Давления».

Живьем все, конечно, выглядело куда круче…

А это уже я наснимал…

А еще собравшимся показали трейлер художественного фильма-сериала, к съемкам которого приступил Александр Лебедев…

Источник: Ирек Муртазин



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