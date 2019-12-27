Диетолог Винченцо Лигуори порекомендовал есть в новогодние праздники сухофрукты для сохранения здоровья и веса

Итальянский диетолог Винченцо Лигуори озвучил ряд советов для сохранения здоровья и веса в новогодние праздники. Одна из рекомендаций – употреблять сухофрукты между основными приёмами пищи.

Соблюдение данного несложного правила во время застолья особенно важно для людей с диагнозом сахарный диабет и другими серьёзными заболеваниями. Первая рекомендация подразумевает отказ в новогодние праздники от «перекусов» сахаросодержащими продуктами, заменив их сухофруктами и орехами. Во-вторых, Винченцо Лигуори предупредил об опасности продолжительных постов: вопреки распространённому мнению, пользы организму они не приносят, а после их окончания и возвращения к обычному для человека рациону повышается риск переедания.

Третья рекомендация диетолога связана с правилами употребления пищи: во избежание пропуска чувства насыщения есть нужно медленно и тщательно пережёвывая. Специалист коснулся и темы углеводов, непременно присутствующих на праздничном столе: их потребление лучше сократить до минимума, вместо этого «налегая» на растительную пищу — фрукты и овощи.

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