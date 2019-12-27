Эвелина Бледанс в эротическом костюме прижалась к голому Михаилу Боярскому

27.12.2019, 16:30, Разное

Светская львица Эвелина Бледанс поспешила поздравить именинника со знаменательной датой. Звезда опубликовала серию снимков с исполнителем.

На одном из них она телеведущая запечатлена с обнаженным Боярским, на котором нет даже его знаменитой шляпы. Сама актриса предстала в образе медсестры. 

На другом Бледанс кормит солиста спелыми ягодками. Она кладет их Михаилу прямо в рот, стреляя в его сторону глазками.

«С юбилем неподражаемого Михаила Боярского! Мечта всех девчонок моего поколения, и не только! Мне вот посчастливилось Кто видел Боярского без шляпы?», – поинтересовалась знаменитость.

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans) 26 Дек 2019 в 4:05 PST

Напомним, накануне именинник стал гостем программы «Судьба человека» на канале Россия-1. В студии музыкант рассказал о главной трагедии своей жизни – смерти старшего брата Александра. Мужчина утонул во время гастролей в Болгарии.

Как писали ранее «Дни.ру», Михаил очень тяжело переживал гибель близкого родственника, ведь брат был для него всем. Он до сих пор молится за его душу.



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