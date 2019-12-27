Independent — космические войска США дадут бой России и Китаю на «последнем рубеже» Земли

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о создании космических войск США, пишет Independent. «Космос — это новая сфера боевых действий», — подчеркнул он, добавив, что для его государства очень важно обеспечить себе превосходство на этой «абсолютной высоте».



Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о создании космических войск, пишет Independent. На это из бюджета будет выделено $40 млн. «Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать абсолютную высоту, — объяснил глава Белого дома. — Космос — это новая сфера боевых действий. На фоне серьёзных угроз нашей национальной безопасности, превосходство Америки в космосе имеет очень большое значение». Трамп отметил, что США лидирует в сфере космической обороны, но пока «недостаточно». Вскоре же отрыв существенно увеличится, подчеркнул он.

Космические войска не будут отправлять на орбиту солдат, поясняет британское издание. Планируется использовать различные технологии для защиты космических объектов, принадлежащих США, например спутников связи.

Новый род войск был создан после того как военные эксперты предостерегли о том, что Китай и РФ добиваются успехов на так называемом «последнем рубеже». В февральском отчёте Пентагона говорилось о том, что свобода США в космосе находится под угрозой.

Американский вице-президент Майк Пенс сказал, что у Пекина и у Москвы есть лазеры и антиспутниковые ракеты, отразить атаки которых американцы смогут только если выйдут на орбиту. «За последнее поколение космос существенно изменился, — объяснил Пенс. — Раньше он был мирным, и за него не шла борьба, теперь же там стало тесно и началось противоборство».

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