Бекешкина: Украинцы доверяли новым антикоррупционным органам, но потом возник вопрос – где посадки? Нет? Вот и пришло разочарование

Новые антикоррупционные органы Украины не дали ожидаемого от них результата, поэтому украинцы в них разочаровались, сказала в комментарии изданию «ГОРДОН» социолог Ирина Бекешкина.

«У нас все по одинаковому циклу – сначала очарование, а потом разочарование. Новые антикоррупционные органы не дали ожидаемого результата, вот люди и разочаровались в них. Сначала им доверяли, потом возник вопрос – где посадки? Нет? Ну, вот и результат. Изначально ведь казалось, что вот сейчас создадут эти новые структуры, все сядут, и сразу коррупция исчезнет. Но нет, не получилось. Мы быстро очаровываемся чем-то новым – и это не нормально. Нужно сначала присмотреться. А у нас получается: быстро полюбили и быстро разлюбили. Этим структурам надо работать. Пока люди не увидят посадок коррупционеров, отношение к этим государственным органам не изменится», – подчеркнула Бекешкина.

Согласно опубликованным 26 декабря результатам исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, украинцы не доверяют судебной системе и новым антикоррупционным органам.

Больше всего граждане страны не доверяют судебной системе (баланс доверия-недоверия -62%), политическим партиям (-54%), местным судам (-53%), коммерческим банкам (-51%), прокуратуре (-50%), чиновникам (-51%), Верховному Суду (-42%), Высшему антикоррупционному суду (-42%), Национальном агентству по вопросам предотвращения коррупции (-40%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (-40%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (-36%), Конституционному Суду Украины (-36%).

Больше всего доверия граждан у Вооруженных сил Украины (71% доверия, 22% недоверия, баланс доверия-недоверия составляет +48%), церкви (доверяют 65%, не доверяют 25%, баланс доверия +40%), волонтерских организаций (доверяют 64%, не доверяют 26%, баланс доверия +39%).

Исследование «Итоги-2019: общественное мнение» проводили 13–18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 2017 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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