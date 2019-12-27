1+1 — США поставят Украине новую партию «Джавелинов»

Украина и США подписали новое соглашение о поставках переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Как передаёт «1+1», американская сторона заявила, что это — первый масштабный контракт по прямым закупкам вооружений между странами.

Новые «Джавелины» для украинской армии: Украина и США подписали новое соглашение о поставках переносного противотанкового ракетного комплекса. Американцы отмечают, что это первый масштабный контракт по прямым закупкам вооружений между странами. О сумме контракта сейчас не говорится, однако два месяца назад администрация США разрешила продажу Украине 150 ракет и 10 пусковых установок к ним на сумму немногим более 39 миллионов долларов.

«Джавелины» широко используются американскими военными, и они очень практичны, поскольку выпущенная ракета самонаводится на цель в то время, как солдат может двигаться до другой точки.

В прошлом году мы получили 210 комплексов «Джавелин» и 37 пусковых установок на 47 миллионов долларов.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2019 года.

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