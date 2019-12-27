«Эрнст офигенный»: замужняя Ксения Собчак готова влюбиться в гендиректора Первого канала

Концепцию передачи
ведущая определила как «первый глянцевый проект о нравах большого города без
купюр». Первый выпуск был посвящен нулевым.
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Последнее: Злопыхатели часто обвиняют родственницу знаменитой исполнительницы в том, что та якобы пытается прославиться за счет Жанны Фриске. Недавно сестра певицы сделала афрокудри, став сильно походить на артистку. Кроме того, Наталья Фриске записала новую песню в дуэте с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. А когда сестра звезды в караоке исполнила еще и хит Жанны, то хейтеры еще больше на нее ополчились. Таролог сделал расклад […]
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