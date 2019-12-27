«Эрнст офигенный»: замужняя Ксения Собчак готова влюбиться в гендиректора Первого канала

Концепцию передачи

ведущая определила как «первый глянцевый проект о нравах большого города без

купюр». Первый выпуск был посвящен нулевым.

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