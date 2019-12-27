На АЗС в США от наполнявшего канистру топливом водителя «сбежал» автомобиль

Недавно на просторах видеохостинга YouTube появился ролик со снятой на одной из АЗС в США курьёзной ситуацией. Пока водитель отвлёкся, набирая в канистру топливо, его автомобиль просто «сбежал».
В кадрах видео запечатлён момент «побега», вероятно, не поставленного на стояночный тормоз транспортного средства. Водитель повернулся лицом к колонке и наполняет канистру, а авто в это время, постепенно набирая разгон, спускается по небольшому уклону в сторону расположенной поблизости от АЗС дороги. Владелец сначала даже не заметил «манёвр» и спокойно продолжал заниматься своими делами.
В каком именно из американских штатов произошла данная ситуация — осталось неизвестным, равно как и чем всё завершилось. По всей вероятности АЗС расположена в центральной части США, так как в кадре отсутствует снег, что типично для этого времени года именно в этих районах.
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