На АЗС в США от наполнявшего канистру топливом водителя «сбежал» автомобиль

Недавно на просторах видеохостинга YouTube появился ролик со снятой на одной из АЗС в США курьёзной ситуацией. Пока водитель отвлёкся, набирая в канистру топливо, его автомобиль просто «сбежал».

В кадрах видео запечатлён момент «побега», вероятно, не поставленного на стояночный тормоз транспортного средства. Водитель повернулся лицом к колонке и наполняет канистру, а авто в это время, постепенно набирая разгон, спускается по небольшому уклону в сторону расположенной поблизости от АЗС дороги. Владелец сначала даже не заметил «манёвр» и спокойно продолжал заниматься своими делами.

В каком именно из американских штатов произошла данная ситуация — осталось неизвестным, равно как и чем всё завершилось. По всей вероятности АЗС расположена в центральной части США, так как в кадре отсутствует снег, что типично для этого времени года именно в этих районах.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Злопыхатели часто обвиняют родственницу знаменитой исполнительницы в том, что та якобы пытается прославиться за счет Жанны Фриске. Недавно сестра певицы сделала афрокудри, став сильно походить на артистку. Кроме того, Наталья Фриске записала новую песню в дуэте с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. А когда сестра звезды в караоке исполнила еще и хит Жанны, то хейтеры еще больше на нее ополчились. Таролог сделал расклад […]