Sun — «шокирующий конфуз» — во время ремонта в штаб-квартире MI-6 потеряли важные документы

При обновлении здания британской внешней разведки потерялись более 100 документов, в которых описывалась его планировка и системы безопасности, пишет The Sun. По словам источника газеты, подобная информация была бы «на вес золота» для вражеских агентов и террористов.



Reuters

Во время капитального ремонта в штаб-квартире британской внешней разведки MI6 произошёл «шокирующий конфуз». Из здания пропало более 100 документов, содержащих подробности о его планировке и системе безопасности, пишет The Sun.

По данным издания, во время восстановительных работ секретные документы должны были храниться в специальной защищённой комнате. Доступ к ней имел ограниченный круг людей, заведующих ремонтом.

Но две недели назад в штаб-квартире MI6 поднялась тревога из-за исчезновения документов. «Здание было полностью оцеплено, а всех строителей держали в изоляции. Потерять столь деликатную информацию было крайне безответственно», — заявил The Sun источник.

«Они демонстрировали планировку здания, в частности, расположение сигнализации и других мер безопасности. Эти документы были бы на вес золота для вражеских агентов или террористов», — добавил собеседник издания.

От руководителей группы компаний Balfour Beatty, которой был поручен многомиллионный ремонт штаб-квартиры MI6, потребовали объяснений. Насколько известно изданию, пропавшая документация не имела грифа секретности, но считалась очень важной из-за её содержания.

Впоследствии многие документы были обнаружены в самом здании. Хотя некоторые из них так и не удалось отыскать, руководители британской разведки выразили уверенность, что эта информация не оказалась в руках противника.

В то же время начальство MI6 приняло решение расторгнуть контракт с Balfour Beatty, которая является крупнейшей группой строительных компаний в Соединённом Королевстве. «Информация о важности безопасности была доведена до сведения подрядчиков, но очевидно была ими проигнорирована», — отметил источник The Sun.

Служба MI6 не только шпионит за враждебными государствами, но занимается борьбой с террористами и киберугрозами. Известно, что китайские и российские агенты наблюдают за зданием британской внешней разведки, которой было открыто в 1994 году, считает издание.

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