Правоохранители проводят обыски в Администрации морских портов Украины. Об этом 27 декабря в Facebook проинформировала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Отмечается, что обыски проходят в помещениях АМПУ, филиалах ведомства, а также по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области.
«Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностными лицами АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, в рамках расследования предоставления противоправных преференций иностранной компании», – отметили в НАБУ.
Предварительная квалификация – ст. 364 ((злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители расследуют указанные факты с марта 2019 года по материалам СБУ.
Детективи #НАБУ разом із Служба безпеки України за процесуального керівництва #САП здійснюють низку обшуків в…
Posted by НАБУ on Reede, 27. detsember 2019
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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