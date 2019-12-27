Число пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане достигло 53 человек

Число пострадавших в результате крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air достигло 53 человек. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.
На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находилось 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа.
Всего в результате происшествия, по состоянию на 15.00, погибли 12 человек, состояние восьми госпитализированных оценивается как крайне тяжелое.
«Из города Нур-Султан бортом санитарной авиации вылетели специалисты ведущих республиканских медицинских центров, в том числе из Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии и ортопедии. Медицинские организации города Алматы и Алматинской области оказывают необходимую медицинскую помощь, полностью обеспечены лекарственными средствами и компонентами крови. С пострадавшими и семьями погибших работают психологи», – говорится в сообщении.
Мамин сообщил, что всем семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе будет оказана финансовая помощь.
Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
Среди пассажиров были два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.
Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сказал в комментарии изданию «ГОРДОН», что жизни пострадавших украинцев ничего не угрожает.
Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране. Открыто дело по ч. 3 ст. 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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