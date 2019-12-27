Автоновости: «Русский Прадо» получит электрический «ручник» с функцией Autohold

Очередная порция информации о новом внедорожнике из Ульяновска обещает наделить его уникальной для российского автопрома опцией: стояночным тормозом с электроприводом у нас пока автомобили не оснащают.

Схематическое изображение кнопки включения новой функции опубликовал Роспатент. Согласно изображению, внедорожник оснастят не только клавишей включения электромеханического привода "ручника", но и режимом автоудержания, который будет активироваться отдельной клавишей.

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Расположен этот набор кнопок, если верить эскизам, либо на центральном тоннеле, либо на отдельной панели между передними креслами. Согласно более ранним публикациям Роспатента, где запечатлен тоннель целиком, клавиши имплантируют в него рядом с подстаканниками в непосредственной близости к рычагу коробки передач (в данном конкретном случае – автоматической).

Интерьер для нового "Патриота" проектируется полностью новый. Уже были опубликованы изображения, к примеру, двух вариантов мультимедийных систем, переработанной центральной консоли с новым блоком климатической установки, кнопок подогрева сидений для задних пассажиров и тому подобное. Появлялись и эскизы полностью светодиодной оптики.

На УАЗе назвали ориентировочную цену "Русского Прадо"

Новый внедорожник, известный сейчас в народе под обозначением "Русский Прадо", получит модернизированный кузов, новую раму с независимой подвеской спереди и пружинами вместо рессор сзади, и новый мотор, который для него разрабатывают на ЗМЗ. Двигатель, который создают на основе актуального 2,7-литрового агрегата, получит турбонаддув и сможет развивать до 180 л.с. при объеме 2,3 л. Цена нового внедорожника ожидается в пределах 1,5 млн рублей.

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