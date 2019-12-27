Мнение: Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.

"Хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Как ранее уточняли в РВСН, полк дислоцирован в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область).

Что такое "Авангард"

Путин представил гиперзвуковой ракетный комплекс наряду с другими новейшими системами российского оружия в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, официально сообщившей, что располагает гиперзвуковым оружием.

"Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Президента России назвал "Авангард" "адекватным и асимметричным ответом" на систему противоракетной обороны США.

https://ria.ru/20191227/156293…

Источник: Конт

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