Собирающего копейки на пиво Харламова избили в центре Москвы

27.12.2019, 16:12, Разное

Гарик признается, что с юношеских лет мечтал стать клоуном. В 14 лет он поступил в школу актерского мастерства в Чикаго. В США
Харламов переехал вместе с отцом.

Основы будущей профессии звезде Comedy Club преподавал
Билли Зейн. Он известен по ролям в фильмах: «Титаник», «Бладрейн» и другим.

По словам Гарика Харламова, в Америке в свободное от учебы время
от продавал телефоны и носил подносы в заведении быстрого питания. Вернувшись в
Москву в 90-х, артист зарабатывал, рассказывая анекдоты на Арбате.

«Как-то нас там жестко избили, потому что нельзя было. Там
продавали матрешки, а мы перебивали анекдотами и потом ходили с шапками,
набирали какие-то копейки на пиво», – вспоминает Гарик Харламов.

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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 1 Дек 2019 в 6:19 PST

Последнее десятилетие прошлого века комик вспоминает с
теплотой. Для него 90-е – это «просто кайф».

Между тем Гарик Харламов уверяет, что к криминалу, который
цвел пышным цветом в то время, отношения не имел. «Слава богу, не было, но мы
все были очень близки к нему», – цитирует комика Vokrug.tv.



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