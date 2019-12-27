Скандалы: «Крестовый алкогольный поход»

Financial Times рассказала, как Россия при Путине борется со «стереотипом о пьющей нации»

Россия в последнее десятилетие бросила серьезный вызов стереотипу о «пьющей нации», сократив потребление алкоголя вдвое с 2008-го по 2018 год, считает газета Financial Times. Она указывает на статистику российского правительства и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Минздрав в октябре сообщал, что потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 л на человека в 2008 году до 9,3 в 2018-м (почти в 1,7 раза). По данным ВОЗ, уровень потребления алкоголя на душу населения в России снизился на 43% с 2003-го по 2016 год.

FT связывает изменения в России со строгой государственной политикой и резким ростом интереса к поддержанию здоровья среди среднего класса. На это повлиял в том числе Владимир Путин, который сделал здоровый образ жизни частью своего имиджа, отмечает издание. «Наш лидер полностью придерживается здорового образа жизни. Он занимается спортом, он выступает примером того, как усердно работать, но поддерживать здоровье», — заявила газете министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Именно она возглавила «крестовый поход [российского] правительства против бутылки», утверждает FT.

В последнее десятилетие резкое снижение потребление алкоголя в России совпало с ростом ожидаемой продолжительности жизни до небывалых прежде высот, продолжает газета. По данным ВОЗ, смертность в России в 2003-2018 годах снизилась на 39% у мужчин и 36% у женщин. «Это помогло средней ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации достичь исторического максимума в 2018 году — почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин», — следует из доклада организации. Минздрав к этому стремился, подтвердила Скворцова. Министр утверждает, что в 2008 году, когда она начала работать в министерстве, потребление алкоголя составляло 18 литров на душу населения. Алкоголь был главной причиной проблем со здоровьем в России: среди умерших в больницах от пневмонии 90% употребляли спиртное, пишет FT.

Борьба с алкоголем стала серьезным поворотом для России, которая еще 13 лет назад в целях борьбы с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем запускала государственное производство крайне дешевой «народной» водки для самых бедных людей, пишет FT. Сейчас государству на 100% принадлежит акционерное общество «Росспиртпром». Надзором за рынком занимается Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). С 2010 года поднялся акцизный налог на алкоголь, была запрещена продажа после 11 часов вечера (в некоторых регионах запрет вступает в силу раньше, а в праздники может действовать весь день. — Forbes) и во время спортивных событий (Госдума обсуждает возвращение пива на футбольные стадионы, законопроект принят в первом чтении. — Forbes), запрещена реклама на телевидении, а употребление не допускается в общественных местах. Сейчас средний россиянин в год употребляет девять литров алкоголя: меньше, чем во Франции или в Германии, следует из данных ВОЗ.

Следующая цель российских властей — опустить эту планку ниже восьми литров в год, которые ВОЗ считает допустимым уровнем употребления на человека, утверждает Скворцова. В планах поднять минимальный возраст, с которого разрешена покупка алкоголя, до 21 года и рассказывать детям с трехлетнего возраста о преимуществах трезвого образа жизни, отметила министр. «Мы хотим сделать здоровый образ жизни привычкой на подсознательном уровне», — добавила она.

Первая группа анонимных алкоголиков появилась в Москве в 1988 году, сейчас их только в столице 165, утверждает FT. Но о них знают по-прежнему мало людей, сетует глава московской сети групп поддержки Наталия Матвеева. По ее словам, борьба с алкоголем для государства — это также возможность повысить производительность и уменьшить преступность: в 2018 году каждый третий случай нарушения закона был связан с опьянением.

«Крестовый поход» не ограничивается алкоголем: ужесточаются правила в отношении сигарет, ведется борьба с наркотиками и ростом популярности альтернативных табачных изделий, заключает FT. Легализация марихуаны, которую допустили некоторые страны, в России абсолютно невозможна, уверена Скворцова. «Точно нет. Общественное мнение настроено абсолютно негативно. Я думаю, это против человечества», — заявила министр.

Ринат Таиров

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