Скандалы: Воры на плацу у генералов

Life.ru: коррупционная хунта продаёт родину за миллиарды

Минобороны не в первый раз попадает в коррупционные скандалы с астрономическими суммами. Например, в результате последней аферы государство недосчиталось двух миллиардов рублей. Следствие считает, что к этому причастен главный связист страны генерал-полковник Халил Арсланов. Лайф разбирался в запутанных подробностях мошенничества в стенах Генштаба.

В России сегодня высокие расходы на оборонку. В 2020 году планируется выделить Министерству обороны 1,894 трлн рублей — это где-то тридцать миллиардов долларов.

Российская армия нуждается не только в танках, самолётах и атомных крейсерах. Для обороны страны необходима надёжная связь — это главный нерв любой армии. Единственным поставщиком приборов связи для нужд Минобороны является принадлежащее министерству АО «Воентелеком». Но стабильно поступающие оборонные заказы не только помогают предприятию-монополисту расти и развиваться, они ещё служат плодородной почвой для коррупции. И «Воентелеком» фигурирует в различных коррупционных скандалах уже целое десятилетие.

Мошенник от бога войны

В период с 2011 по февраль 2013 года на предприятии орудовал предприимчивый гендир Николай Тамодин. Минобороны заключило с ОАО «Воентелеком» госконтракты на закупку инструментов, оборудования, запчастей, а также на сервисное обслуживание и ремонт. Но Тамодин списал с баланса непригодные для использования запасные части, инструменты и прочее, перепродав их одному из собственных филиалов. А затем мошенник «впарил» этот металлолом Министерству обороны по фиктивным договорам. Ущерб, нанесённый государству, составил 714 млн рублей. В 2015 году Тамодин был приговорён к шестилетнему заключению.

Впрочем, Тамодин гулял на свободе уже в апреле 2019-го! Минобороны подало иск на 796 млн взысканий. В качестве добровольного возмещения материального ущерба Тамодин выплатил лишь 200 тыс. рублей.

И печальный опыт Тамодина оказался не только горьким, но и вдохновляющим. У него тут же появились талантливые последователи.

Импортозамещение по-армейски. Золотой чип на миллион

Преемник Тамодина — Александр Давыдов, который возглавил «Воентелеком», предположительно, по протекции замминистра обороны по вооружению Юрия Борисова, казалось, взял правильный курс. В ноябре 2017-го в Торгово-промышленной палате России в рамках национальной премии «Приоритет» награждали лучшие российские компании, занимающиеся импортозамещением.

В номинации «Приоритет-оборудование» победило АО «Воентелеком» с прорывным маршрутизатором программным мультипротокольным (МПМ). Также МПМ победил в номинации «За успехи в импортозамещении» некой «независимой» отраслевой премии — «Золотой чип».

Согласно сайту госзакупок, каждый такой МПМ обошёлся государству почти в миллион рублей. И Минобороны закупило больше тысячи экземпляров.

Давыдов довольно бодро отчитывался перед журналистами, что сто единиц уже установлены на объектах военного ведомства в Крыму и что новые маршрутизаторы не зависят ни от американского, ни от китайского оборудования, как это было до референдума.

Но выдающиеся успехи отечественного импортозамещения не воодушевили коллектив самого АО «Воентелеком», написавший письмо-обращение Сергею Шойгу. В письме сообщалось, что под руководством Александра Давыдова «Воентелеком» оказался на грани банкротства, пока руководитель занимался очковтирательством.

Чужие под видом своих

Но это ещё не всё. По данным, опубликованным в СМИ, из тысячи МПМ, поставленных Минобороны, около двухсот собраны в Китае. Только модуль диагностики, упаковка и программное обеспечение маршрутизаторов произвело ООО «Эмзиор», принадлежащее, кстати, сестре Давыдова Ольге, которая заработала на этом миллионы рублей. А остальные девятьсот МПМ вообще произведены на штатовской платформе Supermicro J и тоже собраны в Китае! Но по всем официальным документам приборы произведены неким отечественным ООО «Эдельвейс». Реальная рыночная стоимость одного такого маршрутизатора составляет не больше 350 тысяч, а государство платило аж миллион за единицу! Каким целям могут служить чужие микросхемы российской армейской техники, одному богу войны известно…

Уже в конце декабря 2017-го сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ после обысков задержали Александра Давыдова в его служебном кабинете. Следом арестовали его первого заместителя Олега Савицкого, советника Дмитрия Семилетова и гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяну Ильину. Следствие вменило им мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере. Ущерб от их преступных действий оценили в 2,2 млрд рублей. Но ущерб для обороны Отечества официально никто не оценил.

Добрались и до «крыши» в погонах

Вначале раскололись подчинённые Давыдов: они признали вину и дали на него показания. Потом и сам Давыдов признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Так в деле появился бывший начальник первого управления Главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин. По версии следствия, генералу как куратору направления откатили «десятину» через ряд подставных фирм.

Все фигуранты дела в конце концов заключили сделку со следствием, в том числе подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой и генерал-майор Александр Оглоблин.

В октябре 2019 года Оглоблин рассказал о причастности к хищениям генерал-полковника Халила Арсланова и полковника Павла Кутахова. И это уже очень высоко.

Арсланов является начальником Главного управления связи Вооружённых сил РФ и заместителем начальника Генерального штаба. Дела в отношении высокопоставленного генерала и полковника возбудили в середине октября. Кутахова препроводили в СИЗО, а Арсланов сказался больным и находится сейчас в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка.

Чины всё выше, миллиардов всё больше

Как и первые фигуранты дела в самом начале, Арсланов с Кутаховым сегодня отвергают все обвинения. Следствие в этом разберётся, но ясно одно: коррупция в Минобороны уже угрожает самой обороноспособности России.

Между тем судебный маховик раскручивается, и стало известно об аресте имущества Арсланова: земельных участков и недвижимости на несколько миллионов рублей. Сумма выглядит несерьёзной, особенно учитывая вышеописанный ущерб.

Также стало известно о проверке, связанной с поставками в Минобороны радиостанций шестого поколения «Азарт». При объёме закупок в 18 млрд руб., по некоторым данным, могло быть похищено 6,5 млрд через завышение реальной цены госзакупок.

Станислав Сенькин

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