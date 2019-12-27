Новогоднее чудо: россияне собрали за сутки миллион рублей, чтобы помочь пенсионеру

Житель Красноярска вынужден был продать квартиру, чтобы вылечить дочь от рака, но она умерла, и он вынужден был просить милостыню.

Настоящее новогоднее волшебство произошло с пенсионером из Красноярска Закией Рахматуллиным. Россияне через соцсети собрали ему 1 миллион рублей всего лишь за одни сутки. Это случилось после того, как в соцсети неравнодушная жительница Красноярска Екатерина просто подошла и решила спросить у просящего милостыню пожилого человека, что у него случилось. Старик сначала удивился, а потом рассказал о сложной жизненной ситуации. Рахматуллин влез в долги, заложив квартиру: надо было лечить от онкологии старшую дочь. Операция и курсы химии не помогли, дочь скончалась. Остались долги и кредиты. Надо было как-то жить, потому что на руках остались младшая дочь, жена и внучка. Рахматуллин обращался в социальные службы и чиновникам Красноярска, но помощи от них не получил. Обращался он и в прокуратуру, МВД, к местным депутатам и снова ничего. Старик рассказал, что один раз к нему приезжали из соцзащиты, после чего ежемесячно на карту стали поступать по 160 рублей. Пенсионер и этому рад и искренне благодарит работников соцслужбы.

Зато люди сразу откликнулись. В течение суток собрали один миллион рублей, еще несли продукты, вещи и подарки на Новый год.

«Я не смогла пройти мимо него, только по той причине, что он был очень опрятно одет, хорошо выглядел, был выбрит очень чисто, поэтому я обратила на него внимание. Потому что не каждый человек сейчас выглядит так и еще просит милостыню», — рассказывает журналистам издания «Точка зрения» Екатерина.

А теперь вот и депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев заявил журналистам, что администрация Шушенского района окажет пенсионеру необходимую медпомощь и обеспечит социальную защиту. Спрашивается, для того, чтобы помочь пенсионеру, который не пропил свою квартиру, не продал и не промотал, а лишился её из за тяжёлой жизненной ситуации, нужно было, чтобы этот пенсионер 2 года просил милостыню на улицах Красноярска, и об этом узнала вся страна, чтобы только потом на эту проблему обратили внимание чиновники?

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