Федор Емельяненко: «Брат для меня мертв»

Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко жестко высказался о конфликте с братом Александром, передает Sport24.

«А что касается Александра… Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Есть такая притча у господа: у отца было два сына. Один попросил свою часть имения и ушел в страну далече. Растратил там все имения с блудницами, прогулял и так далее», — заявил Емельяненко.

Затем Александр вернулся домой, и отец его принял, в честь этого семья закатила праздник. Тогда отец посоветовал Федору «радоваться, что твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

«Вот для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Примирение с братом? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», — добавил спортсмен.

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