Российские военные вступили в конфликт с армией США в Сирии

Россияне подрались с американцами в городе Тель-Тамер в

провинции на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел 25 декабря. Об этом

сообщает «Рамблер» со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по

правами человека».

По некоторым данным, в город прибыл отряд американских

солдат для от местных жителей некоей информации. На появление военных США люди

отреагировали негативно: они принялись обвинять американцев в предательстве.

В перепалку вступили российские солдаты, прибывшие в

Тель-Тамер. К счастью, от применения огнестрельного оружия стороны воздержались

В провинции Эль-Хасака российская военная полиция

патрулирует несколько маршрутов. По словам руководителя Центра по примирению

враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, солдаты патрулируют

участки от населенного пункта Камишлия до Тель-Абу-Расайна и Мабрука, а также

от Айн-Исы до Мабрук.

Американцы вывели войска из северо-восточной Сирии в начале

октября в преддверии турецкой операции «Источник мира». Проживающие

на этих территориях курды обвинили американцев в предательстве. Позже вдоль

границы Сирии и Турции была создана зона безопасности. Ее патрулируют в том

числе российские военные.

Российская военная полиция в Сирии pic.twitter.com/kVEjeZMJza

— Вежливые люди (@vezhlivo) December 26, 2019

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