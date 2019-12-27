Российские военные вступили в конфликт с армией США в Сирии

Россияне подрались с американцами в городе Тель-Тамер в
провинции на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел 25 декабря. Об этом
сообщает «Рамблер» со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по
правами человека».
По некоторым данным, в город прибыл отряд американских
солдат для от местных жителей некоей информации. На появление военных США люди
отреагировали негативно: они принялись обвинять американцев в предательстве.
В перепалку вступили российские солдаты, прибывшие в
Тель-Тамер. К счастью, от применения огнестрельного оружия стороны воздержались
В провинции Эль-Хасака российская военная полиция
патрулирует несколько маршрутов. По словам руководителя Центра по примирению
враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, солдаты патрулируют
участки от населенного пункта Камишлия до Тель-Абу-Расайна и Мабрука, а также
от Айн-Исы до Мабрук.
Американцы вывели войска из северо-восточной Сирии в начале
октября в преддверии турецкой операции «Источник мира». Проживающие
на этих территориях курды обвинили американцев в предательстве. Позже вдоль
границы Сирии и Турции была создана зона безопасности. Ее патрулируют в том
числе российские военные.
Российская военная полиция в Сирии pic.twitter.com/kVEjeZMJza
— Вежливые люди (@vezhlivo) December 26, 2019
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Концерн Volkswagen продолжает расширять свое присутствие в сегменте вседорожников: стали известны три названия, которыми фирма может наградить новинки, запланированные уже на следующий год. Кое-что известно лишь об одной из них. Все три новых имени начинаются на литеру Т: эту традицию в VW взяли на вооружение относительно недавно, но, похоже, очень ею гордятся. Ресурс VWVortex утверждает, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Times — Меланья и Дональд спят на разных этажах — «неофициальная биография» поведала тайны четы Трампов / 5 декабря
- Advance сравнила эффект от показа российского «Авангарда» с Хиросимой и Нагасаки / 2 декабря
- Украинская биатлонистка Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU / 20 декабря
- Мать Ольги Бузовой высказалась о долгах дочери за коммуналку / 24 декабря
- Стало известно, что сделают с затонувшей подлодкой и плавдоком в Севастополе / 15 декабря
- Снеки и сладкие хлопья увеличивают риск диабета / 17 декабря
- Кадастровая палата назвала самые необычные названия деревень 2019 года / 19 декабря
- Суд Судана сократил срок экс-президенту страны в пять раз / 14 декабря