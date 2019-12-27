Российские военные вступили в конфликт с армией США в Сирии

27.12.2019, 16:06, Разное

Россияне подрались с американцами в городе Тель-Тамер в
провинции на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел 25 декабря. Об этом
сообщает «Рамблер» со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по
правами человека».

По некоторым данным, в город прибыл отряд американских
солдат для от местных жителей некоей информации. На появление военных США люди
отреагировали негативно: они принялись обвинять американцев в предательстве.

В перепалку вступили российские солдаты, прибывшие в
Тель-Тамер. К счастью, от применения огнестрельного оружия стороны воздержались

В провинции Эль-Хасака российская военная полиция
патрулирует несколько маршрутов. По словам руководителя Центра по примирению
враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, солдаты патрулируют
участки от населенного пункта Камишлия до Тель-Абу-Расайна и Мабрука, а также
от Айн-Исы до Мабрук.

Американцы вывели войска из северо-восточной Сирии в начале
октября в преддверии турецкой операции «Источник мира». Проживающие
на этих территориях курды обвинили американцев в предательстве. Позже вдоль
границы Сирии и Турции была создана зона безопасности. Ее патрулируют в том
числе российские военные.

Российская военная полиция в Сирии pic.twitter.com/kVEjeZMJza

— Вежливые люди (@vezhlivo) December 26, 2019



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