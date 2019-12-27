Мнение: Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Отмечается, что в проверках, которые продлятся до конца 2020 года, участвуют сотрудники Министерства обороны.

Испытания будут проходить на четырех полигонах.

Смешанный экипаж, в который войдут представители ВКС, проверит основные летно-технические характеристики вертолета и работу нового оборудования.

Ми-26Т2В

Тяжелый модернизированный вертолет Ми-26Т2В грузоподъемностью 20 тонн оснастили современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В.

Система позволяет пилотировать машину в любое время суток, выполнять автоматический полет по маршруту, выходить в заранее заданную точку и заходить на посадку, а также возвращаться на основной или запасной аэродром.

Бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту вертолета от поражения средствами ПВО.

Машина способна летать в любых климатических условиях по оборудованным и необорудованным трассам, вне трасс, а также над местностью без ориентиров в условиях огневого и информационного противодействия.

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Источник: Конт

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