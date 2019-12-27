Космонавт Сергей Волков высказался о «слепоте на орбите»: «Медикам NASA нужно верить»

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA не так давно рассказали об ухудшении зрения у членов экипажа МКС, длительное время находившихся на орбите. Российский космонавт Сергей Волков коротко прокомментировал информацию, заметив, что «медикам нужно верить».

О том, что у космонавтов после пребывания на орбите фиксируется некоторое помутнение зрения, специалистам NASA известно достаточно давно. Для выявления причин проблем, которые в будущем могут поставить под угрозу реализацию космических полётов на другие планеты, медики провели исследование. В земных условиях были воспроизведены аналогичные таковым на МКС. То есть добровольцы, участвовавшие в эксперименте, спали на наклонных поверхностях, а в атмосфере было повышенное количество углекислого газа.

В результате у участников исследования выявили проблемы с сетчаткой глаза, но при этом оболочка не изменилась, как после пребывания на орбите, и была толще чем у космонавтов. Таким образом медики NASA из команды Майкла Стенгера пришли к выводу, что в космосе и на Земле воспаления зрительного нерва происходят по-разному. В дальнейшем специалисты намерены точнее определить причины «слепоты на орбите». Сергей Волков заметил, что информации о состоянии здоровья российских космонавтов в свободном доступе нет, но и слова американских медиков не опроверг, лишь сказав, что им можно верить.

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