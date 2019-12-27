Анастасия Волочкова: «В детстве на Новый год я загадывала желание стать известной балериной»

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова в одном из недавних интервью пояснила о планах на грядущий Новый год. Она призналась, что всегда загадывает желания в праздничную ночь, так как заветная с детства мечта стать танцовщицей исполнилась, а потому она верит в эту примету.

Новый год Анастасия Волочкова планирует встречать в компании близких друзей, нарядившись в костюм Снегурочки и развлекая всех зажигательными танцами. Под бой курантов балерина традиционно загадает самое заветное желание. На столе обязательно будут присутствовать «символичные» салаты – оливье и селёдка под шубой, приготовленные помощницей. Сама же танцовщица также не останется в стороне, помогая с нарезкой и сервировкой.



Сразу после праздника Анастасия Волочкова отправится на отдых в Таиланд. Звезду ожидает проживание на необитаемом острове, где она сможет окунуться в тишину и покой, поплавать с дельфинами, насладиться экзотической природой и солнечной погодой. Подводя итог уходящего 2019 года балерина отметила, что он был достаточно удачным в плане творчества, так как её новое шоу пользуется успехом у зрителей, а изданная вторая автобиографическая книга «нашла своего читателя».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Концерн Volkswagen продолжает расширять свое присутствие в сегменте вседорожников: стали известны три названия, которыми фирма может наградить новинки, запланированные уже на следующий год. Кое-что известно лишь об одной из них. Все три новых имени начинаются на литеру Т: эту традицию в VW взяли на вооружение относительно недавно, но, похоже, очень ею гордятся. Ресурс VWVortex утверждает, […]