Анастасия Волочкова: «В детстве на Новый год я загадывала желание стать известной балериной»

27.12.2019, 16:04, Разное

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова в одном из недавних интервью пояснила о планах на грядущий Новый год. Она призналась, что всегда загадывает желания в праздничную ночь, так как заветная с детства мечта стать танцовщицей исполнилась, а потому она верит в эту примету.
Новый год Анастасия Волочкова планирует встречать в компании близких друзей, нарядившись в костюм Снегурочки и развлекая всех зажигательными танцами. Под бой курантов балерина традиционно загадает самое заветное желание. На столе обязательно будут присутствовать «символичные» салаты – оливье и селёдка под шубой, приготовленные помощницей. Сама же танцовщица также не останется в стороне, помогая с нарезкой и сервировкой.


Сразу после праздника Анастасия Волочкова отправится на отдых в Таиланд. Звезду ожидает проживание на необитаемом острове, где она сможет окунуться в тишину и покой, поплавать с дельфинами, насладиться экзотической природой и солнечной погодой. Подводя итог уходящего 2019 года балерина отметила, что он был достаточно удачным в плане творчества, так как её новое шоу пользуется успехом у зрителей, а изданная вторая автобиографическая книга «нашла своего читателя».



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