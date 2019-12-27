В РФ утверждена новая доктрина продбезопасности

27.12.2019, 15:58, Новости дня

На заседании Совбеза РФ вице-премьер Алексей Гордеев представил новую доктрину продовольственной безопасности страны, документ утвердили.

Новая доктрина включает показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам, сообщили в пресс-службе Гордеева, передает РИА «Новости».

Документ также предполагает создание государственного резерва сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций.

В августе Минсельхоз сообщил, что РФ достигла и превзошла пороговые значения доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания.



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