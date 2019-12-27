Голубая кровь. В каких странах геям до сих пор нельзя становиться донорами

Самарская областная клиническая станция переливания крови пожизненно запретила гомосексуалам сдавать донорскую кровь. Об этом сообщается на сайте клиники. В качестве «абсолютных ограничений для сдачи крови» в памятке указаны «инфекционные заболевания (СПИД, носительство ВИЧ-инфекции) и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)».

The Insider изучил мировой опыт запретов на донорство для представителей ЛГБТ-сообщества.

Запрет полностью снят

Испания не накладывает никаких общих запретов на донорство крови для мужчин, которые состоят или состояли в сексуальных связях с другими мужчинами. В стране не позволяют сдать донорскую кровь людям, имеющим многочисленные сексуальные контакты — независимо от их сексуальной ориентации.

Португалия с 2006 года также больше не исключает гомосексуалов от программы донорства крови.

В Израиле донорство крови ранее было запрещено для геев. Однако в июне 2017 года для таких доноров был установлен срок воздержания в 1 год, а в январе 2018 года этот срок был отменен и они получили право сдавать кровь наравне с остальными мужчинами.

Разрешения с ограничениями

В 2015 в США отменили запрет для гомосексуалов на донорство крови. Этот запрет действовал в стране в течение 30 лет и был связан «с повышенным риском заражения ВИЧ/СПИД». Донорство разрешили лишь тем мужчинам, кто не имел сексуальных контактов с представителями своего пола в течение по крайней мере 12 месяцев.

Такая же ситуация и в Австралии: там ученые сочли 12-месячный срок достаточным периодом ожидания.

В Канаде запрет на донорство крови для мужчин, которые вступают в сексуальную связь с мужчинами, был введен в 1980-е годы на волне паники перед новым смертельным вирусом ВИЧ. С 22 июля 2013 года решением министерства здравоохранения Канады этот запрет сняли. Однако доступ к донорству получают лишь мужчины, которые в течение последних 60 месяцев (5 лет) воздерживались от однополых сексуальных контактов.

Полный запрет донорства крови для геев был введен в Великобритании также в начале 1980-х годов как ответ на распространение СПИДа и отсутствие эффективных методов его выявления.

С появлением новых технологий тестирования крови такой запрет вызывал много вопросов, поэтому его отмены добивались правозащитники. В результате правительственный комитет, который занимался безопасностью в сфере донорства, рекомендовал изменить порядок донорства крови. Ведь последние разработки позволяют выявлять ВИЧ гораздо быстрее и достовернее, чем в 80-х. Кроме того, с 2002 года в Великобритании не было зарегистрировано ни одного случая заражения ВИЧ через переливание крови. Поэтому в сентябре 2011 года после многочисленных дискуссий запрет был снят.

(Генеральный директор Stonewall Рут Хант, доктор Кристиан Джессен, генеральный директор Terrence Higgins Trust Йен Грин и Итан Спибей дают выступают на Всепартийной парламентской группе по донорству крови)

Правда по-прежнему к донорству не допускаются мужчины, имеющие любые однополые сексуальные контакты за последние 12 месяцев. Правило также касается и женщин, имевших сексуальные контакты с мужчинами, которые состояли в сексуальных связях с мужчинами.

Полный запрет

Донорство крови для геев полностью запрещено в Германии и Австрии, в Литве, Люксембурге, Нидерландах, Словении, Хорватии и Швейцарии.

В Бельгии также действует полный запрет, однако там планируется официальный пересмотр этого вопроса.

Полный запрет на донорство крови для гомосексуалов действует в Гонконге и Китае. ЛГБТ-активисты регулярно его оспаривают.

В России

В апреле 2007 года российские ЛГБТ-активисты направили в Министерство здравоохранения и социального развития письмо, в котором потребовали исключить из перечня абсолютных противопоказаний к донорству крови гомосексуальных мужчин, назвав такой запрет дискриминационным и губительным, и пересмотреть приказ Минздрава от 14 сентября 2001.

16 апреля 2008 года министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова издала приказ, который отменил запрет на сдачу крови мужчинами, практикующими секс с мужчинами.

В конце августа 2013 года стало известно о том, что в Госдуме готовятся поправки в федеральный закон «О донорстве», согласно которым гомосексуальные мужчины вновь вносятся в группу риска и исключаются от донорства крови. Соответствующий законопроект был внесён членом партии ЛДПР Михаилом Дегтярёвым.

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