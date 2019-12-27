За пропаганду наркотиков в интернете могут начать давать до двух лет колонии

Министерство внутренних дел России опубликовало текст законопроекта об уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Согласно законопроекту, наказание по нему может составлять до двух лет лишения свободы.

Также МВД предлагает штрафы на сумму до 50 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.

Под действие закона будет попадать «распространение информации о местах, способах и методах незаконных приобретения, потребления, изготовления, хранения, переработки, производства, сбыта, пересылки или перевозки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Пропагандой не будет считаться информация о фактах пресечения этих действий правоохранительными органами, а также данные о потреблении наркотиков в медицинских целях и сведения, предназначенные для медицинских работников в профессиональных целях.

Обсуждение текста законопроекта пройдет с 27 декабря по 10 января.

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