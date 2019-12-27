«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски у журналистки Юлии Полухиной

27.12.2019, 15:57, Новости дня

«Новая газета» подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной и допросили ее по делу общественной организации, известной, как ЧВК «Е.Н.О.Т». Об этом рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

«Новая газета» требует признать все эти действия незаконными.

Обыск и допрос Полухиной прошли 26 декабря. После допроса ее отпустили в статусе свидетеля, но изъяли ноутбук, мобильник и носители информации.

«Новая газета» счиатет, что это связано с расследованием журналистки о так называемой ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.», участников которой СК Краснодарского края привлек к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

 



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