«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски у журналистки Юлии Полухиной

«Новая газета» подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной и допросили ее по делу общественной организации, известной, как ЧВК «Е.Н.О.Т». Об этом рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

«Новая газета» требует признать все эти действия незаконными.

Обыск и допрос Полухиной прошли 26 декабря. После допроса ее отпустили в статусе свидетеля, но изъяли ноутбук, мобильник и носители информации.

«Новая газета» счиатет, что это связано с расследованием журналистки о так называемой ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.», участников которой СК Краснодарского края привлек к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Таджикистан начал продавать визы за $1 млн Таджикистан будет выдавать пятилетнюю визу за инвестицию в экономику страны размером более $1 млн. Об этом объявил президент страны Эмомали Рахмон. Глава государства также поручил продлить срок туристической визы с 45 до 60 дней. В 2019 году Таджикистан посетили более 1 млн иностранных туристов, но это не предел […]