Кабмин передал на приватизацию 530 госпредприятий

27.12.2019, 15:54, Новости дня

Кабинет министров Украины передал на приватизацию 530 государственных предприятий. Об этом 26 декабря в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана).

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду государственного имущества на приватизацию 500 предприятий.

14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

26 ноября Гончарук заявил, что Кабмин передал Фонду госимущества 415 из 500 государственных предприятий, которые должны быть переданы на приватизацию до 31 декабря

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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