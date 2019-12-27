Волочкова разделась на камеру после сообщения о смерти

Анастасия Волочкова объявила, что в Зеленограде пройдет ее последнее выступление. Речь идет о благотворительном спектакле «Балерина в зазеркалье цирка». С этой постановкой артистка объездила несколько городов. Речь вовсе не идет о завершении карьеры. Балерина пояснила, что больше в этом году выступать не будет.

«Я создала балетно-цирковой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» невероятными усилиями физическими и организационными, работая по 8 часов в день в зале..🙄 И осваивая цирковые трюки на подвесах в воздухе на лебедке.. Это очень позитивный проект для всей семьи.😊» – сообщила, обращаясь к общественности, Анастасия Волочкова.

При этом она отметила, что нынешний год оказался для нее «насыщенным и напряженным», однако. вероятно, балерина этому только рада. Ведь артистка не раз говорила, что любит трудиться и танцевать. К тому же, в результате такой интенсивной нагрузки Анастасия сильно похудела, что, по мнению фанатов, пошло ей только на пользу.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 27 Дек 2019 в 1:38 PST

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Последнее: Анастасия Волочкова объявила, что в Зеленограде пройдет ее последнее выступление. Речь идет о благотворительном спектакле «Балерина в зазеркалье цирка». С этой постановкой артистка объездила несколько городов. Речь вовсе не идет о завершении карьеры. Балерина пояснила, что больше в этом году выступать не будет. «Я создала балетно-цирковой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» невероятными усилиями физическими и […]