Без прикрас: Шэрон Стоун без макияжа в салоне красоты в Лос-Анджелесе

У 61-летней Шэрон Стоун 2019 год выдался, наверное, самым откровенным и честным, и от этого непростым. Актриса дала в течение года несколько больших интервью, в которых впервые открыто рассказала о пережитом инсульте в далеком 2001 году, его последствиях для своей актерской карьеры и о предвзятом отношении к женщинам в Голливуде. Стоун призналась, что ей было непросто начинать карьеру в кино практически с нуля, а еще что, несмотря на взрослых сыновей, она часто чувствует себя одиноко.

В свет актриса в уходящем году выходила, возможно, не так часто, как того хотелось бы ее преданным поклонникам: самым ярким появлением на красной ковровой дорожке можно назвать ее выход с 19-летним приемным сыном на церемонии вручения премии GQ Men of the Year Awards в Берлине два месяца назад. Молодой человек, кстати, только этим летом решился взять фамилию матери, хотя много лет его воспитанием занимался экс-супруг Шэрон. Сейчас она отдыхает дома в Лос-Анджелесе и проводит время, как обычная женщина: занимается домашними делами и время от времени посещает салон красоты. Во время последнего визита в спа-салон ее и запечатлели местные папарацци. В удобном спортивном костюме и без грамма косметики на лице Шэрон отправилась на бьюти-процедуры — маникюр, педикюр и массаж. И хотя актриса сразу заметила пристальное внимание фотографов, это не помешало ей насладиться «днем красоты».

Надо отдать Шэрон должное — разница между ее внешним видом с макияжем и без него не так уж и велика. А подобный комплимент можно сделать не всем селебрити, причем они могут быть гораздо моложе Шэрон: например, 27-летняя певица Карди Би на днях прогулялась по Aventura mall в Майами без грамма косметики на лице, и фанаты лишь спустя несколько минут смогли узнать в девушке в тюрбане своего кумира. Также еле узнаваемой предстала без мейкапа владелица бьюти-империи 22-летняя Кайли Дженнер во время шопинга в Беверли-Хиллз в ноябре. И в похожем «честном» образе тогда же засветилась перед камерами старшая сестра Кайли — Ким Кардашьян.

Шэрон Стоун на церемонии вручения премии GQ Men of the Year Awards в Берлине

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