В монастыре в центре Москвы задержали агрессивного мужчину с ножом

Неизвестный мужчина напал с ножом на охранника в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве. В результате потасовки нападавший был ранен своим же ножом.
«Неизвестный мужчина в пятницу днем ворвался в монастырь и напал на охранника, но в результате драки он был ранен этим же ножом. В настоящее время он задержан и для оказания помощи доставлен в больницу», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Факт инцидента подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, отметив, что причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что мужчине порезали горло в подъезде в Москве.
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