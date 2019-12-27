Авиакатастрофа в Казахстане. Среди погибших – журналист информационного сайта Informburo.kz Круглова

В результате авиакатастрофы в Казахстане погибла выпускающий редактор информационного сайта Informburo.kz Дана Круглова, сообщается на сайте Informburo.kz.
«Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас», – сказал главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.
Отмечается, что поездка Кругловой на этом самолете была под вопросом, так как в Алматы у нее были запланированы рабочие встречи. Но журналистка хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане и решила все-таки лететь этим рейсом.
Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.
По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.
Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране. Открыто дело по статье 344 часть 3 («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта») УК РК.
Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сказал в комментарии изданию «ГОРДОН», что жизни пострадавших украинцев ничего не угрожает.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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