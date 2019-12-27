Стас Михайлов за сутки «накатал» штрафов на 12 тысяч рублей

27.12.2019, 15:37, Разное

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Последнее: Орлова раскрыла свое отношение к супружеским изменам. На вопрос ведущей ютуб-шоу «Алена, блин!», изменяла ли она когда-нибудь своему избраннику, Ольга ответила утвердительно. «Ну, было», – сказала она после продолжительной паузы. По словам экс-солистки «Блестящих», до этого момента о ее вероломном предательстве никому не было известно. После ведущая шоу «Дом-2» отметила, что смогла бы закрыть глаза […]

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