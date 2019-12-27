Автоновости: Автомобили шпионят за владельцами: вот какие персональные данные можно украсть

Проблема сохранности персональных данных повернулась неожиданной стороной: американские исследователи выяснили, что «мозги» автомобиля могут немало рассказать о своем владельце любому желающему. А производители буквально коллекционируют сведения о покупателях.

Современные автомобили уже практически доросли до состояния "смартфонов на колесах": их бортовые мультимедийные системы уже не уступают по возможностям относительно простым компьютерам. При этом по крайней мере в США подавляющее большинство автомобилей снабжено постоянным доступом в Интернет – и этот канал связи становится для них способом поделиться персональными данными с производителем.

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Эксперты издания Washington Post доказали это на деле. На глазах журналиста один из судебных экспертов, который участвует, к примеру, в расследовании аварий, взломал мультимедийную систему Chevrolet Volt и получил доступ к множеству персональных данных. Удалось не только узнать, где и когда именно бывал хозяин машины, но и, к примеру, кому он звонил и по каким номерам.

Кроме того, немало персональных сведений, включая личные фотографии, удалось извлечь и из подержанного мультимедийного блока, который экспериментаторы просто купили на на eBay за 375 долларов. — даже информацию сугубо личного характера и идентификаторы смартфона владельца.

Многие медиасистемы фиксируют местоположение каждые несколько минут, даже навигация не используется. А Tesla Model 3, например, умеет собирать фрагменты видео с бортовых камер автомобиля и параметры лица водителя.

Экспертам удалось подключиться к блоку информационно-развлекательной системы и скачать всю имеющуюся информацию. Фото: Washington Post.

Отмечается, что использованный метод взлома не является потенциальной угрозой, так как требует нескольких часов физического доступа к автомобилю. Однако уже известны несколько успешных попыток дистанционного проникновения в машинные "мозги". Кроме того, к персональным данным благодаря интернет-подключению могут получить доступ и производители.

Электронные блоки автомобиля могут генерировать, по некоторым оценкам, до 25 гигабайт данных в час. Учитывая характер этих сведений, которые могут быть сугубо личными, эксперты издания рекомендуют перед продажей автомобиля очищать всю доступную память, отключать возможные функции отслеживания положения и вообще побольше заботиться о тайне личности.

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Последнее: Проблема сохранности персональных данных повернулась неожиданной стороной: американские исследователи выяснили, что «мозги» автомобиля могут немало рассказать о своем владельце любому желающему. А производители буквально коллекционируют сведения о покупателях. Современные автомобили уже практически доросли до состояния "смартфонов на колесах": их бортовые мультимедийные системы уже не уступают по возможностям относительно простым компьютерам. При этом по крайней мере […]