Автоновости: Рэпер 50 Cent похвастался в Инстаграме новым Bugatti за 3 млн долларов

В западной прессе уже судачат о том, что артист и рэп-певец, похоже, очень хорошо себя вел в уходящем году (или очень хорошо заработал). Иначе как объяснить появление в его гараже настоящего Bugatti Chiron с уникальной отделкой? Как правило, владельцы таких машин предпочитают не афишировать приобретения, но это же 50 Cent.

Артист продемонстрировал свое приобретение в своем Инстаграме, пожелав поклонникам "оставаться позитивными и быть сфокусированными". Его Chiron выполнен в двух цветах – оттенках натурального карбона и глубокого синего, причем это касается как кузова, так и черно-синего интерьера. Колесные диски также выкрашены в глянцево-черный, а тормозные суппорта синие.

Утверждается, что такой дорогостоящий подарок 50 Cent сделал себе сам. Но ничего удивительного в этом нет: артист может дарить себе "Широны" хоть ежегодно, так как считается одним из самых обеспеченных музыкантов на планете. Его состояние оценивается в 150 миллионов долларов.

Bugatti Chiron оснащается 16-цилиндровым двигателем с квадронаддувом, который развивает 1 500 л.с. До 100 км/ч гиперкар способен разогнаться за 2,5 секунды, а его паспортная максимальная скорость ограничена отметкой в 420 км/ч. Хотя он может быть и быстрее: в рамках проекта 300+ "Широн" разогнали до 490 км/ч (по следам этого достижения Bugatti выпустит ограниченную партию гиперкаров в схожем исполнении и навсегда откажется от претензий на рекорд скорости).

Каждый гиперкар Bugatti строится на заказ в соответствии с пожеланиями конкретного клиента. И хотя гиперкар рэпера определенно отличается от "базового" варианта, современная история автопрома знает и куда более дорогостоящие модификации.

Merry Christmas to you and your family. Stay positive, stay focused ����go hard 2020 ����BOOM #lecheminduroi #bransoncognac #starzgettheapp #abcforlife

Публикация от 50 Cent (@50cent) 24 Дек 2019 в 9:41 PST

