Скандалы: Вадим Варшавский взывает к логике

Построивший два десятка новых предприятий в России бизнесмен обжаловал приговор ростовского суда, обвинившего его в уклонении от уплаты налогов на сумму 497 млн руб.

Как стало известно “Ъ”, экс-депутат Госдумы четвертого и пятого созывов бизнесмен Вадим Варшавский и его защита обжаловали приговор Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, согласно которому предприниматель признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере 497 млн руб. и осужден на три с половиной года лишения свободы. Судом установлено, что Варшавский, являясь гендиректором Ростовского электрометаллургического завода, дал указание главному бухгалтеру предприятия не отражать в налоговой декларации за 2014 год списанную кредитную задолженность. Адвокаты экс-депутата утверждают, что в действиях доверителя отсутствуют признаки состава преступления, и просят оправдать его. Вадим Варшавский также не согласен с решением суда о взыскании лично с него вменяемой суммы налоговой недоплаты.

По информации “Ъ”, в Ростовский областной суд поступили жалобы на приговор Ленинского районного суда Ростова, вынесенный бывшему генеральному директору ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» (РЭМЗ) Вадиму Варшавскому. Адвокаты и подсудимый просят отменить, по их мнению, незаконный и необоснованный приговор первой инстанции и, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оправдать Вадима Варшавского. Адвокаты полагают, что подсудимый не является субъектом преступления и не мог быть привлечен к уголовной ответственности. При этом они ссылаются на показания заместителя гендиректора завода Ирины Поповой, данные в ходе судебного разбирательства, где она сообщает суду, что единолично вела финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в том числе налоговую отчетность, которую заверяла электронной подписью гендиректора и направляла в налоговую инспекцию по телекоммуникационной системе «Контур».

Слова госпожи Поповой подтвердила главный бухгалтер завода Елена Дедова, заявив суду, что ключи от электронной подписи гендиректора хранились у нее, а Вадим Варшавский управлял предприятием дистанционно. Женщины пояснили суду, что не внесли в налоговую декларацию предприятия за 2014 год сумму списанной кредитной задолженности в размере 3,2 млрд руб. перед ЗАО «Капитал». Они считали, что долг завода был прощен обществом и не подлежал налогообложению, поскольку был оформлен безвозмездно в счет имущества «Капитала».

Суд признал вину Вадима Варшавского в уклонении от уплаты налога на прибыль предприятия (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), приговорив его к трем с половиной годам колонии общего режима. Согласно приговору, Вадим Варшавский, будучи гендиректором ООО РЭМЗ, дал указание главному бухгалтеру Елене Дедовой не отражать в налоговой декларации за 2014 год в составе внереализованных доходов сумму списанной кредитной задолженности завода перед ЗАО «Капитал» в размере 3,2 млрд руб.

В результате этих действий в федеральный бюджет не поступило 49,7 млн руб., а в региональный — 447,6 млн руб.

Суд посчитал, что ЗАО «Капитал» не вело финансово-хозяйственной деятельности и заводу было экономически нецелесообразно приобретать акции этой компании. Разве только для того, чтобы совершить сделку «прощенного долга» и уклониться от налога на прибыль. Суд также удовлетворил гражданский иск налоговой инспекции к Вадиму Варшавскому, требующий вернуть в бюджеты 497 млн руб., поскольку предприятие, которым он руководил и владел, признано банкротом. Подсудимый обжаловал и это решение, утверждая, что оно носит несправедливый характер. Бизнесмен полагает, что завод-банкрот может возместить ущерб за счет продажи имущества.

По словам Вадима Варшавского, схема «прощенного долга» была разработана ОАО «Контэк» под руководством Виктора Кирсанова по агентскому договору, заключенному между обществом и заводом. За юридические и консультационные услуги компания получила от завода 7,8 млн руб., и данная схема, как утверждает Вадим Варшавский, позволила Ростовскому электрометаллургическому заводу реструктуризировать долги и избежать банкротства в 2014 году. На процессе Виктор Кирсанов подтвердил суду, что участвовал в реструктуризации кредитной задолженности РЭМЗа и что схема «прощенного долга» работает в гражданско-правовом поле. Однако суд в основу приговора положил показания Виктора Кирсанова, данные им на предварительном следствии, об искусственно созданном, а впоследствии «прощенном» долге завода перед ЗАО «Капитал».

Напомним, Вадим Варшавский также обвиняется в хищении 2,8 млрд руб. у ОАО «КБ “Петрокоммерц”» (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый совместно с «неустановленными соучастниками из числа руководителей банка» злоупотребил доверием сотрудников среднего звена «Петрокоммерца» и генерального директора ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ), выступив поручителем по кредиту, который был открыт предприятию на развитие производства. Следователи полагают, что Вадим Варшавский с сообщниками «прокрутил деньги» по предприятиям, которые входили в принадлежащую ему ГК «Эстар», и вывел средства в офшор. Вадим Варшавский не признает вменяемого ему мошенничества, утверждая, что подпись на договоре поручительства не его, а на момент получения кредита ЗМЗ в 2012 году предприятие, как и другие заводы группы «Эстар», находилось в оперативном управлении ГК «Мечел». По словам адвокатов Вадима Варшавского, сейчас юридически он знакомится с обвинительным заключением по уголовному делу, но фактически пребывает в ростовском СИЗО и не имеет такой возможности, поскольку следствие велось ГСУ столичного ГУ МВД России.

Олег Горяев

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